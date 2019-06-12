0553 313 94 23

Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
  1. hava destekli operasyon
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Tendürek Dağı
  4. terörist
  5. Van İl Jandarma Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asfalt tamirat ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor
    1. Asfalt tamirat ve kaldırım yenileme..
    2. Gören dondu kaldı! Kendi boğazını kesti
    3. İzmit’te ormanlık alana ekili 67 kök..
    4. (Özel) Avcılar’da motosikletteki..
    5. Başak toplayarak hem ailesini..
    6. Serbest piyasada döviz açılış..
    7. (Özel) Beşiktaş’ta pes dedirten kaza
    8. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    9. Kargocuda eşini öldüren adam hakim..
    10. Acı haber! Şehidimiz var
    11. Uzungöl yolundaki kaza
    12. Evde bakım parası sorgulama evde bakım..
    13. Cinsel istismarcı suç makinesi çıktı
    14. GÜNDEM / 12 Haziran 2019
    15. Eljif Elmas için fiyat yükseltildi!
    16. Suç makinesi yakalandı
    17. Hindistan Vayu Kasırgası'na hazırlanıyor
    18. Erzincan’da 981 kök kenevir imha edildi
    19. 3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran..
    20. 4 metreden sulama kanalına düştü.....
    21. Kuyuya düşen kirpiyi itfaiye kurtardı
    22. ABD’den Suriyeli iş adamlarına yaptırım!
    23. Nevşehir Belediyesi Meclisi Haziran..
    24. İnönü Üniversitesi "karaciğer..
    25. Aydan Taş kimdir nereli?
    26. Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
    27. Fatih’te bayrak asan vinç askıda kaldı
    28. Hurda indirimi ve Boğaz Köprüsünden..
    29. İşte FED kararı öncesi dolarda son durum
    30. Pazaryeri’nde öğrencilerden bir yaz..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu