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Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:58
Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerindeki ilçenin Ünseli Mahallesi mevkiinde durdurulmak istenen şüpheli bir aracın kaçması üzerine takibe aldı. “Dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerince yakın takibe alınmış olup, şüpheli şahıslar araç içerisinde bulunan siyah poşetleri atarak kaçtılar. Attıkları poşetler içerisinde yapılan kontrol ve aramada 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:58
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