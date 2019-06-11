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Van’da 36 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 36 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

11 Haziran 2019 Salı 11:43
Van’da 36 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 36 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Avcılar Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 36 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, F.İ. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:43
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