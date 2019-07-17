Van’da 34 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 41 plaka sayılı minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 34 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan A.Ç. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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