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Van’da 30 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:40
Van’da 30 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

 

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 9, Başkale’de 8, Çatak’ta 4 ve Gürpınar ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:40
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