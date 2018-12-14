0553 313 94 23

Van'da 3 bin rakımda karla mücadele

Çığ düşmesi, kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray yolu, karayolları karla mücadele ekiplerinin 2 bin 985 rakımlı bölgedeki yoğun çalışması sonucu açıldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:05
Van'da 3 bin rakımda karla mücadele

VAN (AA) - Van'da çığ düşmesi, kar ve tipi nedeniyle kapanan Bahçesaray yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü ekipleri çığ, kar ve tipi sonrası kapanan Van-Bahçesaray yolunun açılması için çalışma başlattı.

Yollarının sürekli kapanması nedeniyle "dokuzuncu gezegen" adı verilen ilçenin 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde gece ve gün boyu yürütülen çalışma sonrası yol ulaşıma açıldı.

Tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda genişletme çalışmalarına devam eden ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan sürücüleri de kurtardı.

Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, Karabet Geçidi'ne gelerek karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Şatıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçesaray'ın zorlukları, karı ve doğasıyla güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Karayolları ekiplerinin tipi sonrası sabaha kadar çalışarak yolu tek şeritten ulaşıma açtığını belirten Şatıroğlu, bugün akşama kadar yol genişletme çalışmalarının da tamamlanacağını aktardı.

Gösterdikleri gayretten dolayı ekiplere teşekkür eden Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"Bu bir kader. Bunun güzelliklerini yaşamak lazım. Bu kader bizi kötüye değil, güzelliklere götürüyor. Bahçesaray'ın güzelliği bu. İnsanları Bahçesaray'a davet ediyorum. Bu güzellikleri görsünler. Valiliğimize, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat görevdeler. Biz de Kaymakamlık olarak gereken desteği veriyoruz. Biz kaderimizi gülerek karşılıyoruz."

Şatıroğlu, geçmiş yıllarda yatırımların yetersiz kalmasından dolayı Bahçesaray'ın sürekli gündeme geldiğini anımsatarak, "Devletin kaynakları son kuruşuna kadar burada değerlendiriliyor. Devlet büyüklüğünü gösteriyor. Devlet tüm imkanlarıyla burada. Çalışma sürecini etkileyen durumların dışında yolumuz sürekli açık." dedi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:05
  1. bahçesaray
  2. karla mücadele
  3. van

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'ın 31. yıl dönümünde başarılar ve sorunlar
    1. Hamas'ın 31. yıl dönümünde başarılar..
    2. Yangında ölen kardeşlerden geriye ders..
    3. "Sosyal konut projeleri artarak devam..
    4. Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak..
    5. Bakan Albayrak'tan KOBİ'lerin..
    6. KİPTAŞ’tan Çatalca’da ticari yatırım..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarda..
    8. Yazar Mete Yarar, gençlerle buluştu
    9. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri..
    10. MÜSİAD’dan ekonomi kararlarına tam..
    11. Alex'ten Ersun Yanal'a destek
    12. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    13. "İsteğim, Kayserispor karşısındaki..
    14. Bakan açıkladı! 'Teröristler mağarada..
    15. Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu
    16. Belçika'da işçi sendikaları grevi
    17. Frankfurt’ta haftasonu bereketi..
    18. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçına..
    19. AR-GE ve ihracat kur şoklarına karşı..
    20. UEFA'dan Milan'a uyarı
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu