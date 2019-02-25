Van’da 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.25 Şubat 2019 Pazartesi 09:42
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi’nde yapılan yol kontrolü esnasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
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