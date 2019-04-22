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Van’da 261 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde 4’ü metruk bina olmak üzere toplam 7 yerleşim yerinde 261 kaçak göçmen yakalandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:05
Van’da 261 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde 4’ü metruk bina olmak üzere toplam 7 yerleşim yerinde 261 kaçak göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğü tarafından,il ve ilçelerinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarların değerlendirilmesi sonucu 19-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü,Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından müşterek çalışmalar sonucu İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan 2. Sokak’ta 3, Hisar 1 Sokak 1. üzerinde bulunan 4 metruk binada arama yapıldı. Yapılan aramalarda yurda yasadışı yollardan giriş yapan 207 Afganistan, 52 Pakistan, 1 Bangladeş ve 1 Srilanka uyruklu olmak üzere toplam 261 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek verilen yemek sonrası, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 09:05
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