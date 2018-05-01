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Van'da 258 yabancı uyruklu yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 258 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:04
Van'da 258 yabancı uyruklu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklulara seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma ekiplerince 8 adreste yapılan şok baskında 258 göçmene bin-bin 500 dolar karşılığında sahte pasaport, yol izin belgesi ve uluslararası koruma belgesi düzenlemek suretiyle, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şebeke çökertildi. Yapılan aramada sahte 27 pasaport, 218 yol izin belgesi, 172 uluslararası koruma belgesi, yabancılar şube müdürlüğü yazılı mühür, Kapıköy Hudut Kapısı yazılı mühür, Esendere Hudut Kapısı yazılı mühür ve bu belgeleri düzenlemeye yarayan çok sayıda araç ve gereç ele geçirildi.

Yakalanan 258 göçmen de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."

Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı, yılbaşından bu yana yurda yasa dışı yollardan giren bin 610 yabancı uyruklunun, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:04
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