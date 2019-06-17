Van’da 251 kaçak göçmen yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 251 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 251 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda 172 Afganistan, 44 Bangladeş, 23 İran ve 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 251 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 251 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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