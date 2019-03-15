Van’da 25 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.15 Mart 2019 Cuma 11:00
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale’de 21, Gürpınar ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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