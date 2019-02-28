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Van’da 244 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
Van’da 244 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 68, Başkale’de 33, Çaldıran’da 7, Çatak’ta 32, Erciş’te 2, Gevaş’ta 9, Gürpınar’da 74 ve Muradiye ilçesinde ise 19 olmak üzere toplam 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
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