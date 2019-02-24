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Van’da 24 adet kaçak İran halısı ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesinde 24 adet kaçak İran halısı ele geçirdi.

24 Şubat 2019 Pazar 12:15
Van’da 24 adet kaçak İran halısı ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesinde 24 adet kaçak İran halısı ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir firmaya ait kargo firmasında İran halısı sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine, Muradiye ilçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte ilçenin Ünseli Mahallesi’nde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 24 adet kaçak İran halısı ele geçirilirken, olayla ilgili gerekli adli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:15
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