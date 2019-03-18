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Van’da 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:26
Van’da 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, A.E. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:26
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