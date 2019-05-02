Van'da 221 düzensiz göçmen yakalandı Gevaş, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde 221 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

VAN (AA) - Van'ın Gevaş, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla giren 221 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Değirmitaş Mahallesi'nde takip sonucu durdurulan kamyonda Afganistan uyruklu 153, Muradiye ilçesinde Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 18 Afganistan ve 16 Pakistan, Tuşba ilçesinde Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 30 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 221 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.