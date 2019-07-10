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Van’da 2018 yılında vekaletle kurban kesimi yüzde 114 arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) organize ettiği ’Vekaletle Kurban Organizasyonu’nda, Van’da 2017 yılında vekaletle kesilen kurban sayısı 946 iken, 2018 yılında yüzde 114 artışla 2 bin 46 olduğu açıklandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
Van’da 2018 yılında vekaletle kurban kesimi yüzde 114 arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) organize ettiği ’Vekaletle Kurban Organizasyonu’nda, Van’da 2017 yılında vekaletle kesilen kurban sayısı 946 iken, 2018 yılında yüzde 114 artışla 2 bin 46 olduğu açıklandı.


Bu yıl TDV’nın organize ettiği “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla düzenlenen ‘Vekaletle Kurban Organizasyonu’ tanıtım toplantısı Yukarı Norşin Cami’nde yapıldı. Toplantıya DİB Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, TDV Genel Müdürü M. Savaş Polat, Van Müftüsü Ömer Keskin, ilçe müftüleri, il genelinde görev yapan din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticileri katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan DİB Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, kardeşliği bütün dünyaya yaymak için çalıştıklarını belirtti. Van’da 2018 yılında bir önceki yıla göre vekalet yoluyla kurban kesiminde yüzde 114’lük bir artış olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Albayrak, “2017 yılında 257 bin olan vekaleten kurban hissemiz, 2018 yılında 430 bin oldu. 430 bin demek; 17 milyon 650 bin üçer kiloluk paylar halinde yaklaşık 140 ülkede mazluma, fakire ve yoksula ulaşmak demektir. Van’da ise 2017 yılında vekaleten kesilen kurban sayısı 946 iken, 2018 yılında yüzde 114 artışla 2 bin 46 oldu. Kurban kesimini Kurban Bayramı’nda hayvan boğazlayıp kan akıtma olarak görmüyoruz. Biz kurbanı bir davet, bir tebliğ, bir irşat vesilesi olarak görüyoruz. Bir yıl boyunca Türkiye’den Osmanlının evlatları 3 kiloluk et verecek, bu eti alan Afrikalı kardeşimiz, eti güneşte kurutacak, kuruttuğu eti toz haline getirecek ve bir yıl boyunca kaynattığı suya birer, ikişer kaşık atarak ondan faydalanacak. Kardeşlik sınır tanımıyor. Bu kardeşliği bütün dünyaya yaymak için çalışıyoruz” dedi.



“FETÖ’nün sadece bir ilde istismar ederek topladığı zekat miktarı 100 milyon TL’dir”


Bundan 5-6 yıl önce FETÖ terör örgütünün sadece bir ilde istismar ederek topladığı zekat miktarının 100 milyon TL olduğuna dikkat çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Allah milletimizi var eylesin. Bu millet hayır hasenat yapar, zekat ve sadaka verir. Türkiye’deki zenginlerin zekat potansiyeli 10 milyar dolardır. 10 milyar dolarlık bir hizmet var. Bundan 5-6 yıl önce FETÖ’nün sadece bir ilde istismar ederek topladığı zekat miktarı 100 milyon TL’dir. Biz de Ramazan ayında 36 milyon lira toplayabildik.”


Bugün Van’da ikinci günü olduğunu söyleyen yeni İl Müftüsü Ömer Keskin ise Türkiye Diyanet Vakfı’nın sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanında yaptığı çalışmalardan dolayı dünya diyanet vakfı olduğunu kaydetti.


Toplantı, TDV Genel Müdürü M. Savaş Polat’ın yaptığı bilgilendirmeyle son buldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
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