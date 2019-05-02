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Van’da 2 terörist yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalanırken, teröristlerden birinin Polis Memuru Murat Dilmaç’ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı belirtildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:32
Van’da 2 terörist yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalanırken, teröristlerden birinin Polis Memuru Murat Dilmaç’ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı belirtildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi ve kırsal alanında 1 Mayıs günü Şehit Jandarma Er Bülent İlhan Operasyonu düzenlendiği belirtildi. Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma’’ suçundan 2 ayrı yakalama kaydı bulunan M.K.K. ile “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 2 ve “uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan bir yakalama kaydı bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerden birinin 2 Temmuz 2012 tarihinde Van il merkezinde Polis Memuru Murat Dilmaç’ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı anlaşıldı.


Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:32
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