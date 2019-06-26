Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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