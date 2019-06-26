0553 313 94 23

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:24
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:24
  1. Çatak ilçesi
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. terörist
  4. Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burs ve kredilerde yaş sınırına karşı KDK tavsiyesi
    1. Burs ve kredilerde yaş sınırına karşı..
    2. Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın..
    3. Kavgada yaralanan bir kişi hayatını..
    4. (Özel) Motosikletiyle kadına çarptı,..
    5. Ünlü tatil merkezinde hayali otel..
    6. GÜNCELLEME - Van'da 2 terörist etkisiz..
    7. Gebelik döneminde vitamin ve..
    8. PKK’lı teröristlere baskın! Yaşam..
    9. Veterinerden kaçan dana eve daldı
    10. TOKİ'nin İstanbul için kura çekimi bugün
    11. Fatih’te kafasına poşet geçirilerek..
    12. TARSİM: "Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı..
    13. Lazer ile diş problemlerine son..
    14. Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa..
    15. Kamu hizmeti verecek demir yolu..
    16. Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi..
    17. TİGEM safkan Arap tayı satacak
    18. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
    19. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    20. TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız..
    21. Çocuklarda görme problemlerine dikkat
    22. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    23. Teröristlere götürüleceği..
    24. Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ..
    25. EPDK kurul kararı
    26. Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün..
    27. Döviz kurları
    28. Irak'tan İngiltere'ye kritik çağrı!
    29. Arsiyan yaylasındaki yüzen adalara..
    30. Brent petrolün varili 65,98 dolar
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi