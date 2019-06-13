Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.



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