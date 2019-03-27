Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin seçmen oy kullanacak
Van'da 652 bin 878 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek - 2 bin 273 sandığın kurulacağı Van'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak27 Mart 2019 Çarşamba 12:20
VAN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Vanlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek üzere 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
- 5 yılda 75 bin 692 yeni seçmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Van'da 652 bin 878 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentteki seçmen sayısı 75 bin 692 arttı.
Van'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 2 bin 227 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 273 sandık kurulacak.
- En fazla seçmen İpekyolu'nda
Van'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise İpekyolu. 190 bin 922 kayıtlı seçmenin bulunduğu İpekyolu ilçesinde 583 sandık kurulacak.
İpekyolu'ndan sonra ikinci sırada 341 sandık ve 98 bin 754 seçmenle Erciş, üçüncü sırada da 292 sandık ve 88 bin 933 seçmenle Tuşba ilçesi geliyor.
34 sandık ve 7 bin 915 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Bahçesaray'da olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı:Sandık sayısı:Seçmen sayısı:
Bahçesaray37 7 bin 915
Başkale 12328 bin 720
Çaldıran13433 bin 133
Çatak54 12 bin 766
Edremit 239 76 bin 181
Erciş 341 98 bin 754
Gevaş73 18 bin 865
Gürpınar107 21 bin 826
İpekyolu583190 bin 922
Muradiye 112 27 bin 810
Özalp130 35 bin 346
Saray48 11 bin 707
Tuşba 292 88 bin 933
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