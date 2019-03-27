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Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin seçmen oy kullanacak

Van'da 652 bin 878 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek - 2 bin 273 sandığın kurulacağı Van'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 12:20
Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin seçmen oy kullanacak

VAN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Vanlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek üzere 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 75 bin 692 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Van'da 652 bin 878 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentteki seçmen sayısı 75 bin 692 arttı.

Van'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 2 bin 227 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 273 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen İpekyolu'nda

Van'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise İpekyolu. 190 bin 922 kayıtlı seçmenin bulunduğu İpekyolu ilçesinde 583 sandık kurulacak.

İpekyolu'ndan sonra ikinci sırada 341 sandık ve 98 bin 754 seçmenle Erciş, üçüncü sırada da 292 sandık ve 88 bin 933 seçmenle Tuşba ilçesi geliyor.

34 sandık ve 7 bin 915 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Bahçesaray'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısı:Seçmen sayısı:

Bahçesaray37 7 bin 915

Başkale 12328 bin 720

Çaldıran13433 bin 133

Çatak54 12 bin 766

Edremit 239 76 bin 181

Erciş 341 98 bin 754

Gevaş73 18 bin 865

Gürpınar107 21 bin 826

İpekyolu583190 bin 922

Muradiye 112 27 bin 810

Özalp130 35 bin 346

Saray48 11 bin 707

Tuşba 292 88 bin 933

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:20
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