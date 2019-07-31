Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların yasadışı yollardan temin ettikleri kaçak sigaraları sevk edecekleri bilgisi alındı. Bunun üzerine şüpheli şahısların kullanmış oldukları aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, aracı ilçenin Yankıtepe Mahallesi’nde durdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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