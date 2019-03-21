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Van’da 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:37
Van’da 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Temelli Mahallesi sınırlarında icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli minibüsün kısa sürede durdurulduğu belirtildi. Şüpheli minibüste yapılan kontrol ve aramada, 13 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Öte yandan, Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Keçikaya Mahallesi sınırlarında devam eden önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüpheli bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 5 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüpheli şahsın valizinin içerisinde bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi. Üç olayda toplam 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:37
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