Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza

VAN (AA) - Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen 17 kişinin üzerinden çıkan pasaport bilgileri, ilgili konsolosluklara gönderildi.

Van'ın Karagündüz Mahallesi Hopik mevkisinde, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 17 kişinin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazanın ardından Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürülen cesetlerin üzerinden çıkan pasaport ve diğer evraklar, incelenmek üzere savcılık aracılığıyla ilgili konsolosluğa ulaştırıldı.

Şube Müdürü Bedir Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahlarından biri olduğunu söyledi.

Zaman zaman düzensiz göçmenlerle ilgili ölüm hadiselerinin yaşandığını anlatan Korkmaz, son bir yıl içerisinde 70'ten fazla düzensiz göçmenin otopsisinin yapıldığını belirtti.

Dünkü trafik kazasında yaşamını yitiren 17 düzensiz göçmenle ilgili işlemlerin devam ettiğini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Genelde pasaport ya da kimlik belgelerine bakarak düzensiz göçmenlerin en azından uyruğunu tespit edebiliyoruz. Sonrasında konsolosluklara yazılarımızı gönderiyoruz ve kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra yakınları gelip cenazelerini teslim alıyor. Yaşamını yitiren 17 kişinin kimlik ve uyruk bilgileri henüz tespit edilmedi. Otopsi sırasında kan örneklerini alıyoruz ardından DNA incelemesi yapıyoruz. Yakını geldikten sonra önce fotoğrafları sonra da gösteriyoruz. Teşhis edilirse cenazeyi teslim ediyoruz. Cenazeler saklama dolaplarında 15 gün süreyle bekleyecek. Yasal bekleme sürecinde teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek. Yazışmalarımızı yaptık. 15 gün geçmeden cenazeleri teslim etmeye çalışıyoruz. En kısa sürede kimlik bilgileri ve uyruklarını tespit edeceğiz."