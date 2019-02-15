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Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:06
Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale’de 27, Çaldıran’da 3, Çatak’ta 125, Muradiye’de 3 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:06
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