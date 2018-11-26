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Van'da 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:13
Van'da 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Gürpınar ilçesinin Kırtgeçit bölgesinde 13, Bahçesaray ilçesinde de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hava sıcaklığı mevsim normallerinde

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, Van'da ise aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor.

Gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenen bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Bitlis, Van ve Muş'ta 1, Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Van ve Hakkari'de 8, Muş'ta 10, Bitlis'te 7 derece olması öngörülüyor.

Van Gölü'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, rüzgarın güney, güneybatı ile kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:13
  1. Van
  2. Muş
  3. Hakkari
  4. Bitlis
  5. hava raporu
  6. kış
  7. soğuk hava
  8. van

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