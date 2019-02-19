0553 313 94 23

Van’da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

19 Şubat 2019 Salı 09:35
Van’da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale’de 7 ve Gürpınar ilçesinde ise 7 olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş’ta eksi 7, Van’da eksi 2, Bitlis’te eksi 10 ve Hakkâri’de eksi 7 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 2, Bitlis’te eksi 1, Hakkâri’de 2 ve Muş’ta ise 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksisinde unutulan çantayı sahiplerine teslim etti
    1. Taksisinde unutulan çantayı..
    2. Aday listelerinde son saatlere girildi
    3. Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    4. Trump: Bu bir darbe girişimidir!
    5. Fibroderms ile vücut çatlaklarına son..
    6. Siyonistlerin AKSA provokasyonu
    7. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    8. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    9. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    10. Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP..
    11. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu..
    12. Selçuklu Mezarlığı kar altında
    13. Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm..
    14. Aksaray patates ekimi yasaklanmadı
    15. Yanan evden çıkamadı
    16. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    17. FETÖ'nün Jandarma Genel..
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet..
    19. Fiyatı sürekli yükseltiliyordu!..
    20. Sınavda kopya çektiği iddiası ile..
    21. Prens, İngiliz yalakalığında
    22. Kış mevsiminde cilt problemlerine..
    23. Hamilelik sonrası sarkan derilere..
    24. FETÖ’nün kadın sorumlusu Yasemin Ö...
    25. Konut satışları 24 bin 82 adet azaldı
    26. FETÖ'nün kritik ismi enselendi!
    27. Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de CHP’nin..
    28. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    29. (Özel) Yağmur bebek tıp literatürüne..
    30. FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı