Van’da 139 kaçak göçmen yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.21 Haziran 2019 Cuma 09:29
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba, Çaldıran, Saray ve Başkale ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; 97 Afganistan, 35 Bangladeş, 6 İran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 139 kaçak uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 139 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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