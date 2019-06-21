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Van’da 139 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:29
Van’da 139 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba, Çaldıran, Saray ve Başkale ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; 97 Afganistan, 35 Bangladeş, 6 İran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 139 kaçak uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 139 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:29
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