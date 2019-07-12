0553 313 94 23

Van’da 121 kilo 940 gram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir kamyonette 121 kilo 940 gram eroin maddesi ele geçirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:10
Van’da 121 kilo 940 gram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir kamyonette 121 kilo 940 gram eroin maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "10 Temmuz 2019 günü müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı kamyonette yapılan aramada; 4 çuval içerisinde 298 paket halinde toplam 121 kilo 940 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili Y.E., Ö.A. ve S.A. isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca Ö.A. adli kontrol şartıyla serbest, Y.E. ve S.A.ise tutuklanmıştır” denildi.


Uyuşturucu ticareti yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Şehit babasından, "Gelinimi getirmek için evden çıktığımda ’Şehit oldu oğlum’ duygusuyla yola koyuldum"
    1. (Özel) Şehit babasından, "Gelinimi..
    2. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayi..
    3. Türkiye’ye fon yağacak! Fed’in faiz..
    4. Yol için arazisini vermeyen bir kişi..
    5. Türbülansa giren Air Canada uçağı acil..
    6. Aizanoi Antik Kenti Kıbrıs’tan gelen..
    7. Kaymakam Okatan, Yaz Kur’an Kursu..
    8. Bakan'dan orman yangınına ilişkin..
    9. Elektrikte mobil dönemi başladı
    10. Fernando, imzayı atmak için Sevilla’da
    11. Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü ilk..
    12. Hisarcık’ta Halı Saha Futbol Turnuvası
    13. Emet’te Kurban Pazarı açıldı
    14. (Özel) AFAD ekipleri Sapanca Gölünde..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu!..
    16. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu..
    17. (Özel) Aymen Abdennour, Kayseri’ye..
    18. Dumlupınar’da yeni yaya geçitleri..
    19. Beşiktaş’ta trafik polisine çarpan..
    20. TÜBİTAK’tan Kütahya Sağlık Bilimleri..
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!