Van’da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 12 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, A.G. ve Ö.K. hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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