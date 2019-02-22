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Van’da 1 milyon TL’lik kasa hırsızlığı

Van’ın İpekyolu ilçesinde girdikleri ikametten 1 milyon TL’lik hırsızlık yapan şahıslar, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:21
Van’da 1 milyon TL’lik kasa hırsızlığı

Van’ın İpekyolu ilçesinde girdikleri ikametten 1 milyon TL’lik hırsızlık yapan şahıslar, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Ocak tarihinde İpekyolu ilçesinin 2 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette yaklaşık değeri 1 milyon TL olan tespihler, kol saatleri ve ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi. İkametin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan 57 güvenlik kamerası; olay öncesi ve sonrası toplam 983 saat incelendi. İkametin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde olduğu tespit edilen 39 araç üzerinde de çalışma yapılırken, bu araçlardan 22’si şahsa, 17’sinin ise kiralık olduğu tespit edildi. 17 kiralık araç üzerinde yapılan çalışmalarda, araç sayısı 7’ye düşürülürken, 7 kiralık aracın şahıs bilgilerinden de 34 plaka sayılı aracı H.A. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle U.K. tarafından kiralandığı ve kiralama ücretini ise S.K. isimli şahsın kredi kartını kullanmak suretiyle ödediği tespit edildi.


Polis ekipleri, 14 günlük çalışma sonucunda U.K. tarafından başkasının kimlik bilgilerini ve kredi kartını kullanmak suretiyle “hırsızlık” suçundan kaydı bulunan S.D., M.Y. ve H.A. isimli şüpheliler ile birlikte gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine 11-15 Şubat tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.D., M.Y. ve H.A. isimli 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin ’kasa hırsızlığı’ olayını birlikte gerçekleştirdikleri ve hırsızlık malzemelerini ise Edremit ilçesindeki bir ikametin bodrum katında muhafaza ettiklerini söylediği öğrenildi. Malzemeler polis ekiplerince alınırken, gözaltına alınan S.D., M.Y. ve H.A. de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


U.K. isimli şahsın da yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:21
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