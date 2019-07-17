Van YYÜ’de “15 Temmuz” konulu konferans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Dış güçlerden aldıkları destekle ülkemizi bölmeye çalışan hiçbir oluşumun başarılı olamayacağını, bu ülkenin birliğine ve beraberliğine zarar verilemeyeceğini 15 Temmuz’da gördüler” dedi.

Van YYÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir konferans düzenlendi. İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Vanlı 15 Temmuz şehidi Burhan Öner’in çocukları ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz gecesi bütün milletlere örnek olacak dayanışmayı ve milli duruşu gösterdiklerini belirtti. 15 Temmuz gecesi İstanbul’da olduğunu anımsatan Rektör Şevli, “O gecenin ruhunu anlatmak mümkün değildir. O gece abdest alarak Boğaziçi Köprüsü’ne gidenlerin duygusunu anca yaşayarak anlayabiliriz. Dış güçlerden aldıkları destekle ülkemizi bölmeye çalışan hiçbir oluşumun başarılı olamayacağını, bu ülkenin birliğine ve beraberliğine zarar veremeyeceğini 15 Temmuz’da gördüler. Böylece bütün milletlere örnek olacak dayanışmayı ve milli duruşu gösterdik. 15 Temmuz gecesinde gözümüz, kulağımız Van’daydı. Van Beşyol Meydanı’ndaki coşkuyu görünce ayrı bir sevinç duyduk. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bu topraklarda aidiyet duygusu olan herkesin orada olduğunu gördük” dedi.

Ülke üzerinde 15 Temmuz darbe girişimi gibi tehditlerin olduğunu dile getiren Şevli, bu yüzden 15 Temmuz gibi önemli tarihlerin gelecek nesillere sürekli anlatılması gerektiğini kaydetti.

Konferans, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zeki Duman’ın “15 Temmuz’un Nedenleri ve Burada Çıkarılacak Toplumsal Sonuçlar” konulu konuşmasıyla devam etti.