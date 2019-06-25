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Van YYÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 12:58
Van YYÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen 19. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, "Mezun olacak pırıl pırıl öğrencilerimiz yemin töreninden sonra ülkemizin çeşitli noktalarında hizmet etmeye, mesleklerini icra etmeye gidecekler. Umarım bundan sonraki hayatlarında karşılarına çıkacak olumsuzluklarda, sağduyulu hareket ederek sabırla hareket etmeyi becerebilirler. Kibir duygusundan uzak durabilirler. Hekimlik önemli bir hizmet mesleğidir. Bu yönüyle mesleklerinin kutsal yönünü de bilmelerini isterim. Yüzüncü Yıl Üniversitemiz, Türkiye’de ki tıp fakültelerinde önemli bir yere sahiptir. Siz değerli ailelerimizi de tebrik ediyorum. Tüm mezunlarımızın yolları ve bahtları açık olsun" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından fakülte birincisi Ayşe Sırtlan’a plaket verilmesiyle devam eden törende, dereceyle mezun olan öğrencilere protokol tarafından mezuniyet belgeleri verildi.


Mezuniyet törenine Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erhan Altıntaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Akkaş, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Bahadır Önder, Tabipler Odası Başkanı Dr. Özgür Deniz, fakülte dekanları, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.


Mezuniyet töreni, kep atma töreninden sonra müzik dinletisi ve verilen kokteylle son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:58
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