Van YYÜ Teknokent Yönetim Kurulu, Rektör Şevli başkanlığında toplandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında toplandı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığındaki toplantıya; Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, VAN TSO Başkanı Necdet Takva, İŞGEM Van Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, OSB Başkanı Mehmet Aslan, Van YYÜ Vakfı Başkanı Adnan Selçuk, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Özbek, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras ve Van Büyükşehir Belediyesinden Murat Atabay katıldı. Toplantıda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Teknokent’in Van ve üniversite için önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "Biz üniversite yönetimi olarak yeni dönemde odalarla, sanayicimizle, resmi kurumlarla ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıyarak her konuda işbirliği alanları oluşturmak için çalışacağız ve ’Ortak Paydamız Van’ sloganıyla hareket edeceğiz. Ancak hep birlikte çalışırsak Van’ımızı ekonomik olarak daha iyi noktalara taşıyabiliriz" dedi.

YYÜ Teknokent’te 34 firmanın bulunduğunu ifade eden Rektör Şevli, "Bu 34 firmadan 5’i yabancı firmadır. Biz yeni dönemde hem yerli hem de yabancı firma sayımızı artırarak Van’a katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Van şehrinin, sanayi ve üniversite ile iç içe olmasının şehrin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi açısından önemini vurgulayan Şevli, tüm paydaşlarla uyum içerisinde olunması gerektiğine dikkat çekti. Şevli, YYÜ Teknokent’in öncelikle kârdan ziyade ortak değer oluşturması yönünde hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, üniversite olarak ticaret ve sanayi temsilcileriyle ortak projeler yapmaya ve girişimciliğin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Şevli, "YYÜ Teknokent’i daha üretken bir yapıya dönüştürerek, Van’ın ticaret ve sanayisine yön veren, sinerji oluşturarak yeni ufuklar açacak bir yapıya dönüştürerek, girişimcilerimize AR-GE ve yenilik ekosistemiyle bütünleşmiş bir yaşam alanı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş ise, teknokentin genel durumu hakkında bir sunum yaparak verileri yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarla paylaştı.