Van YYÜ personelinden kan bağışı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yeşil Alan Müdürlüğü personeli, Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Van YYÜ Yeşil Alan Müdürlüğünde, Kızılay görevlileri tarafından kan bağışı alındı. Van YYÜ Yeşil Alan Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra, üniversite yetkilileri de kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversitede zaman zaman kan bağışı kampanyası düzenlendiklerini belirtti. Belli zaman aralığında vatandaşlara da kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunan Rektör Battal, “Bugün arkadaşlarımız güzel bir destek kampanyası başlatmış. Özellikle yeşil alanda çalışan personelimiz kan bağışından bulunmak üzere Kızılay ile temasa geçmişler. Bugün de Kızılaydan arkadaşlarımız gelmiş, kan alıyorlar. Şu ana kadar yaklaşık 40’ın üzerinde kan bağışı yapıldı. Zannediyorum bu sayı 50’nin üzerine çıkacaktır. Bu hassasiyetlerinden dolayı Yeşil Alan Müdürlüğü personelini tebrik ediyorum. Yeşil alan çalışanları dışında da buraya gelip kan vermek isteyen arkadaşlarımız var” dedi.

Toplumu yakından ilgilendiren önemli konulara tüm vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getiren Van YYÜ Genel Sekreteri ve Yeşil Alan Müdürü Prof. Dr. Yusuf Uzun ise, kan bağışında bulunan personele teşekkür etti.