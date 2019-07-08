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Van YYÜ, ‘En Yeşil Ofis’ listesinde ilk 10’a girdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) , "Envision En Yeşil Ofis Araştırması" üniversiteler kategorisinde Türkiye genelinde ilk on içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:40
Van YYÜ, ‘En Yeşil Ofis’ listesinde ilk 10’a girdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) , "Envision En Yeşil Ofis Araştırması" üniversiteler kategorisinde Türkiye genelinde ilk on içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçtikten sonra iş süreçlerinde kesintisiz otomasyonu sağladığı gibi kağıt tüketiminde de ciddi anlamda bir tasarruf sağlayarak çevre korumasına önemli bir katkı sağladı. Ocak 2016 tarihinden itibaren tüm iş süreçlerini Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile yöneten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, projenin başlangıcından bugüne kadar geçen sürede; elektronik işlemlere bağlı olarak azalan kağıt miktarı sayesinde doğa koruma adına sağlanan katkı rakamlara da yansıdı.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde EBYS sayesinde bin 592 ağaç kesilmekten kurtarıldı, 8 milyon litre su tasarrufu sağlandı, 449 ton karbondioksit salınımı engellendi ve 32 ton atık önlendi. Böylelikle yaklaşık olarak 6 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlendi.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, EBYS kullanmaya başladıktan sonra üniversitede iş süreçlerini optimize ederek ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağladıklarını belirtti. Elektronik Belge Yönetimi Sistemi sayesinde evrakla yürütülen iş süreçlerinin otomatik hale geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Şevli, “Üniversite bünyesinde karar verme süreçlerimiz hızlandı, işlem kuyrukları ve tamamlanma süresi kısaldı, insan hataları ortadan kalktı, kurum içi iletişim kanalları daha iyi hale geldi. Daha da önemlisi evrakların kaybolma riski ortadan kalktı ve aranan bir evrakın bulunma süresi de birkaç saniyeye kadar düştü” diye konuştu.


Rektör Şevli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği üniversitelerdeki dijital dönüşüm konusunda da çalışmalar başlatacaklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önderliğinde yürütülen ‘Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ ile üniversitemizi ülkemizin 2023 hedeflerine uygun bir yapıya kavuşturmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:40
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