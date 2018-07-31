Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 2018 | Yüzüncü YılÜniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 2018, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018 ve başarı sıralaması