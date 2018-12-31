Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımları ne zaman? Van Yüzüncü yıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 12 öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. Peki Van Yüzüncü yıl Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...31 Aralık 2018 Pazartesi 18:45
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 12 öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. Peki Van Yüzüncü yıl Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik personel alımları 31 Aralık 2018 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 14 Ocak 2019.
Rektörlüğün ilgili açıklaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi
alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile
bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve
bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora
belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv
soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
8- İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ: 14.01.2019
Hangi bölüme kaç personel alınacak?
BİRİM /BÖLÜM
PROFESÖR
DOÇENT
|DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|MATEMATİK EĞİTİMİ
|1
|İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLUP VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ YAZILIM TASARIMI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
|1
|İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
|1
|EĞİTİM PROGRAMLARI VE STRES TEMELLİ BİR PROGRAM
ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ
|1
|URARTU UYGARLIĞI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
|ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
|1
|ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
|1
|BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTO MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
|TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
|1
|SAHNE TASARIMI ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
|TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
|1
|BELGESEL FOTOĞRAF ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|TIP FAKÜLTESİ
|GENEL CERRAHİ
|1
|İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.
|NÖROŞİRURJİ
|1
|İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.
|NÖROŞİRURJİ
|1
|MATRİX METALLO PROTEİNAZ ENZİMİNİN GENETİĞİ
ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
|NÖROŞİRURJİ
|1
|SPİNAL KORD YARALANMASI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ
OLMAK.
Rektörlüğün ilgili açıklaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi
alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile
bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve
bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora
belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv
soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
8- İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ: 14.01.2019
Hangi bölüme kaç personel alınacak?
BİRİM /BÖLÜM
PROFESÖR
DOÇENT
|DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|MATEMATİK EĞİTİMİ
|1
|İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLUP VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ YAZILIM TASARIMI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
|1
|İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
|1
|EĞİTİM PROGRAMLARI VE STRES TEMELLİ BİR PROGRAM
ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ
|1
|URARTU UYGARLIĞI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
|ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
|1
|ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
|1
|BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTO MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
|TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
|1
|SAHNE TASARIMI ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
|TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
|1
|BELGESEL FOTOĞRAF ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
|TIP FAKÜLTESİ
|GENEL CERRAHİ
|1
|İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.
|NÖROŞİRURJİ
|1
|İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.
|NÖROŞİRURJİ
|1
|MATRİX METALLO PROTEİNAZ ENZİMİNİN GENETİĞİ
ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
|NÖROŞİRURJİ
|1
|SPİNAL KORD YARALANMASI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ
OLMAK.