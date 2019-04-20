Van ve Yozgat'ta kar sürprizi

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla, şehrin tamamı yeniden beyaza bürüdü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması başlattı. Yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde mahsur kalan bazı araçlar karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan çiçek açan bazı meyve ağaçları da kar yağışı nedeniyle zarar gördü. Kar yağışının bugün de aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Nisan ayında kar yağışı

Yozgat'ta da, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.



Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerine kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar, çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, tuzlama çalışmalarını inceledi

Cadde ve sokaklarda buzlanma kontrolü yapan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Şuan yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yok" dedi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.