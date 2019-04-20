0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Van ve Yozgat'ta kar sürprizi

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü. Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde mahsur kalan bazı araçlar karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Yozgat'ta da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

20 Nisan 2019 Cumartesi 08:08
Van ve Yozgat'ta kar sürprizi

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.  Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla, şehrin tamamı yeniden beyaza bürüdü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.  Yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde mahsur kalan bazı araçlar karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Öte yandan çiçek açan bazı meyve ağaçları da kar yağışı nedeniyle zarar gördü. Kar yağışının bugün de aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Nisan ayında kar yağışı

Yozgat'ta da, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerine kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar, çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, tuzlama çalışmalarını inceledi

Cadde ve sokaklarda buzlanma kontrolü yapan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Şuan yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yok" dedi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:08
  1. Van
  2. Kars
  3. Hakkari
  4. van
  5. Yozgat
  6. kar yağışı
  7. son dakika
  8. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guaido'dan 'Sokağa çıkın' çağrısı!
    1. Guaido'dan 'Sokağa çıkın' çağrısı!
    2. Elazığ 3.6 ile sallandı
    3. Kervansaray’da yöresel el sanatları..
    4. Kuşadası hızlı bir şekilde turizm..
    5. Türkiye-Irak sınırında operasyon: 4..
    6. Başkan Özcan çocukların sorularını..
    7. Başkan Kaya eski başkanları mezarları..
    8. Beşiktaş'tan Sackey harekatı
    9. Taraftar minibüsü kaza yaptı! Çok..
    10. Venezuela'da muhalefete 1 Mayıs’ta..
    11. Irak savaş uçakları koalisyonla..
    12. Haliç'te 2 tekne alev alev yandı
    13. Van ve Yozgat'ta kar sürprizi
    14. 70 bin kişinin önünde tartıştılar!
    15. Düğümü çözecek nokta! 19 bin kişi..
    16. GÜNCELLEME - Irak sınırında 4 asker..
    17. Kaftancıoğlu'ndan eş başkan pozu
    18. MSB:"Türkiye-Irak sınır hattında devam..
    19. AK Parti'de kritik toplantı! Gündem..
    20. Yakalanan casuslar bakın kimin adamı..
    21. İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi..
    22. ABD'den tüm ülkelere çağrı: Rus..
    23. Kilosu 52 TL'ye çıktı! Vatandaşa ihbar..
    24. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
    25. Kilometrelerce kuyruk oluştu
    26. Korkunç kaza! Ölüler ve yaralı var
    27. Haliç’te kafe olarak kullanılan 2..
    28. Venezuela'da muhalefete 1 Mayıs’ta..
    29. Bayburt-Trabzon arasında baharda karla..
    30. Suriyeli kadın kolunu ot kıyma..
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Başakşehir’de tiyatro festivali adı altında rezalet! LGBT destekçisi alkolik öğretmenler, İmam Hatip talebeleriyle...
    Başakşehir’de tiyatro festivali adı altında rezalet! LGBT destekçisi alkolik öğretmenler, İmam Hatip talebeleriyle...