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Van ve Hakkari’den Irak’a turizm çıkarması

Van ve bölge illerden Irak’a çıkarma yapan 4 kişilik turizmci heyet yurda döndü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
Van ve Hakkari’den Irak’a turizm çıkarması

Van ve bölge illerden Irak’a çıkarma yapan 4 kişilik turizmci heyet yurda döndü.


Van Gölü Havzası’nda yer alan Van, Hakkâri, Bitlis ve Ağrı illerinden VAHATUDER üyesi 2’si acente, 2’si de otel sahibi 4 kişilik heyet, Irak’ın bazı bölgelerinde görüşmelerde bulundu. 29 Haziran günü Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Gümrük Kapısı’ndan Irak’a geçen VAHATUDER Başkanı ve Ayanıs Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, Ters Lale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Zirek, My Süit Otel Genel Müdürü Mehmet Güzel ve Taht Palace Otel Satış Pazarlama Müdürü Kerem Tekin, ilk olarak Zaho kentini ziyaret ederek buradaki acente yetkilileri ile bir araya gelerek turizmle ilgili olarak karşılıklı sohbet ettiler. Daha sonra Duhok kentine geçen ve burada planlama dâhilinde resmi temaslarda bulunan heyet, Duhok Turizm Kültür Genel Müdürlüğünü ziyaret ifade etti.


Duhok Turizm Kültür Genel Müdürü Ubeydullah Davut’un başkanlık ettiği toplantıya Acenteler Genel Müdürü Dündar Mahfouk ve 10 tur operatörü katıldı. Toplantının ardından bir açıklama yapan VAHATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, 10 acenteyle Duhok Turizm Genel Müdürlüğünde resmi sözleşme yaptıklarını söyledi. Irak’ta uzman hekim ve ilaç sıkıntısından dolayı hastaların daha çok İran ve Türkiye’yi tercih ettiğini hatırlatan Tunçdemir, bu nedenle imzaladıkları protokolde sağlık turizminin önemli bir yer edindiğini belirtti. Bölgedeki kültür ve geleneklerle Van’daki kültür ve geleneklerin uyuştuğunu anlatan Tunçdemir, bunun da protokole yansıdığını ifade ederek, “Anlaştığımız temel konular; Van Gölü Havzası’na turlar yapmaları, sağlık turizmi, karşılıklı iş gezileri, yazın tatillerini Van Gölü Havzası’nda geçirmeleri ve bölgemizin serin olduğunu anlattık. Örf adetlerimizin, kültürümüzün de aynı olduğunda mutabık kaldık” dedi.


İlk gün resmi temasların olumlu geçtiğini ve iyi ilişkiler kurduklarını anlatan Tunçdemir, yönetimi ve acenteleri Van’a ve turizm fuarına davet ettiklerini ifade ederek, “Van’a davet ettik. 18 Temmuz’da acentelerin çoğunun bulunduğu devlet turizm heyetiyle Van’a gelecekler. 26-29 Eylül Van Turizm Fuarı’na da ayrıca davet ettik, ona da söz aldık ve güçlü bir şekilde fuara katılacaklarını ifade ettiler” diye konuştu.


Erbil’deki acente yetkilileriyle de toplantı gerçekleştiren heyet, Erbil Turizm Müdürlüğü ve Erbil Türk Başkonsolosluğuna ziyarette bulunduktan sonra Türkiye’ye döndüler. Üzümlü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye geçen heyet, sınır kapısındaki sorunlarla ilgili Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, akabinde Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ile bir araya gelerek Irak ziyaretleri hakkında detaylı bilgiler verdiler.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
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