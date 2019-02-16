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Van ve Hakkari için kar yağışı ve don uyarısı

Meteoroloji 14.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
Van ve Hakkari için kar yağışı ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Van’ın doğusu ile Hakkâri çevrelerinde aralıklı kar yağışı ve don uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van’ın doğusunda Hakkâri çevrelerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş eksi 4, Van eksi 4, Bitlis eksi 6 ve Hakkâri’de eksi 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 1, Bitlis eksi 2, Hakkâri eksi 2 ve Muş ise eksi 2 derece olması beklenmektedir. Van Gölü: çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgâr: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,5 ila 1,0m, görüş: iyi, yağış anında orta. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
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