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Van ve Bitlis'te 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Şiddetli kış, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

03 Mart 2019 Pazar 12:30
Van ve Bitlis'te 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede bugün sabah saatlerinden itibaren etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Van ve ilçelerine bağlı 87 mahalle ile 108 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir mücadale yürütüyor.

Bitlis'te 150 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te ise 150 köy yolu ulaşıma kapandı.Yerdeki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve park halindeki araçların kara gömüldüğü  kentte, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:30
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