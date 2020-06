Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den koronavirüs açıklaması

Gazeteci Ziya Türk’ün Van FM’de hazırlayıp sunduğu Van’da Gündem Programı’na konuk olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın imardan şehiriçi trafiğine, tarımdan spora, hayvan pazarından pandemiye kadar birçok önemli konular hakkında bilgi veri.

Tedbirlerin gevşetildiği yeni normallerin uygulanmaya başladığı dönemde kontrollü serbestliğe çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Bilmez, günlük ortalama 7-10 civarında bir vaka tespiti yaptıklarını söyledi. Van’daki vakaların sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerden kaynaklandığını belirten Vali Bilmez, “Kaynağını nereden kaptığını bilmediğimiz vakalarımız da oluşmaya başladı. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim sıkıntı çektiğimiz konu aslında normal taziye evi, taziye çadırında taziye kurmayıp kendi aralarında bir araya gelen taziye amacıyla veya yemek nedeniyle bir araya gelen arkadaşların sebebiyet verdiği vakalar oldu. Ortanca’da bir cenazeden dolayı bir araya gelenlerin sebep olduğu 128 pozitif vakamız oldu. Yine Eminpaşa Mahallesi’nde taziye kaynaklı 50’ye yakın kişi virüse yakalandı. Örmetaş’ta dışarıdan gelenlerin kurallara uymaması sonucu vakalar oldu. Son bir haftaya kadar sokaktan vakamız yoktu. Yüzde 99’u evde izole olan, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerden kaynaklandı” dedi.

Artık Van’da kaynağı belli olmayan vakaların yanı sıra sokaktan da vakaların gelmeye başladığına dikkat çeken Vali Bilmez; “Şu an bizde il dışından gelen vakalarımız her gün çıkıyor. Ama yeni gelen vatandaşlarımız daha bilinçli olduğu için aile de 1- 2 kişi bulaşma şeklinde gidiyor. Bizim geçen Muradiyeli olup Siirt, Batman tarafına gidip gelen bir vatandaşımızdan pozitif vaka olduğu tespit edildi. Bunun birçok kişiyle teması vardı. O temaslardan şimdiye kadar 8 pozitif vaka çıktı. Ama bunun kaynağını biliyoruz. Kimlerle temas kurduğunu da biliyoruz. Bir de Çaldıran’da bir sıkıntımız var. Çaldıran’da normal bir ihbar, bir sıkıntı yokken askere gitmek için yapılan teste bir gencin testi pozitif çıkınca, onun filyasyon çalışmaları yapıldı. Temaslılarına test uygulandı. Orada epey bir pozitif vaka çıktı. Onun kaynağını da, nerden kaptığını da işin doğrusu tamda kavrayamadık. Sadece o ailede 1 ay önce askerden gelen 1 kişi var. Onun kanalıyla mı geldi yoksa başka bir yerden mi geldi bilemiyoruz. Çarşı merkezinde izole ettiğimiz kişi var ve orada da artış var. Onun dışında Erciş ilçemizde İstanbul’dan gelen bir vatandaşımızda vaka çıktı. Bizim Kalecik’te sıkıntımız oldu. Şehirlerarası bir firmada çalışan bir sürücünün pozitif çıkması, ailesi ve çevresine bulaştırması üzerine burada 40’ın üzerinde bir vakamız oldu ve oradaki vaka artışı halen sınırlanamadı. Daha önce vakaların ev kaynaklı oluyordu, artık vakaların sokaktan da gelmeye ve sokaktan da vakalarımız olmaya başladı. Yani kaynağını nereden kaptığını bilmediğimiz vakalarımız da oluşmaya başladı. Vatandaşlarımız sokağa çıktığı zaman sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmeliler. Maskesiz çıkmamalılar. Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği hijyen kurallarına dikkat edersek inşallah sıkıntı yaşamayız. Hatta bunda güzel bir örneğimizde var. Gevaş’ta bir vatandaşımızda, eşinde ve çocuklarında pozitif vaka tespit edildi. Bu vatandaşımız ilçede birçok kişiyle temas kurmuştu. Ama gittiği her yere maske ile gitmiş. Temas kurduğu hiç kimsede pozitif vaka çıkmadı. Maskeyi hem kendimizi hem de çevremizi korumak için takmalıyız ve buna dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Van'da salgına yakalanan kişi sayısı 600'ü buldu. Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, 18 bin kişinin karantinada tutulduğu bildirildi.