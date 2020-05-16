Van Valisi Bilmez: Virüse de teröre de geçit yok

Taha Emre ÖZDEMİR - Kenan GÜL yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele kapsamında Van'da alınan tedbirleri Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Komşumuz İran'da ilk vakanın tespit edilmesi ile birlikte ivedilikle pandemi kurulu benzeri bir yapı oluşturduk. Van olarak İran'a 295 kilometrelik bir sınırımız var. Bütün engellemelere rağmen göçmen geçişlerinin yaşandığı güzergah bizim için ciddi bir riskti. Biz de koronavirüsle mücadele kapsamında ilk olarak bu noktadaki tedbirlerimizi arttırdık." dedi.

'Güvenlik personelimiz sağlık eğitiminden geçirildi'

Sınır hattında alınan tedbirler kapsamında bölgede görevli güvenlik personelinin koronavirüs konusunda eğitimden geçirildiğini belirten Vali Bilmez, "Sınır tedbirlerimizi alırken o bölgede görev yapan jandarma ekipleri ile iç bölgelerde göçmenlerle birebir iletişimi olan olan emniyet teşkilatını sağlıkla ilgili genel bir eğitimden geçirdik. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye'de koronavirüse yönelik ilk tedbirler kritik bir konumda olması sebebi ile kentimiz Van'da alındı. Çünkü hem bizim hem de Türkiye kamuoyunun İran sebebi ile bir endişesi oluşmuştu. Biz koronavirüsün İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiyeye yayılabileceğini öngörerek tüm Türkiye'yi koruma şuuruyla çalıştık." şeklinde konuştu.

'Bölge hastanemizde sıkı tedbirler aldık'

"Sağlık Bakanlığımız tarafından koronavirüsle mücadelede belirlenen ilk 20 pandemi hastanesinden birisi de bizim bölge hastanemizdi." diyen Van Valisi Bilmez, Van Bölge Hastanesinde alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Bölge Hastanemiz birkaç binadan ve değişik yerleşkelerden oluşuyor. Bu yerleşkelerden eski Askeri Hastane'yi ve İstanbul hastaneleri dediğimiz yerleşkelerin tamamını koronavirüs şüphesi taşıyan hastalarımıza ayırdık. Koronavirüs dışındaki hastalarla şüphe taşıyan hastaları birbirinden ayırdık. Koronavirüs şüphesi taşıyan tüm vatandaşlarımızı izole ettik."

'İran kaynaklı vakamız yok'

Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkat çeken Vali Bilmez, "Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları getirilmeden önce İstanbul'dan gelenler başta olmak üzere il dışından gelen tüm vatandaşlarımızı izole ettik. Şunu da belirtmek isterim ki Van'da bulunan pozitif vakaların arasında İran kaynaklı bir yayılım söz konusu değil. Sınır bölgemizdeki çalışmalarımıza köylülerimiz de destek oldu. Biz Van'da ilk günden beri birbirimize kenetlenerek mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

'Sağlık altyapımız yeterli düzeyde'

Türkiye'de sağlık altyapısının güçlü olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Van'da 648 yoğun bakım yatak kapasitemiz var. Toplam yatak kapatisemiz ise 3 binin üzerinde. Van'da sürecin başından beri 11 yoğun bakım vakamız oldu. Bu hastalardan 4'ü entübe duruma geldi. Çok şükür şu anda entübe hastamız da kalmadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da sağlık altyapımız ve ekipmanımız fazlasıyla mevcut. İl Sağlık Müdürlüğümüz personelini pandemi konusunda çok iyi eğitti. Sağlık personelimiz de fedakarca çalışarak süreçle mücadele ediyor." dedi.

'Ciddi oranda maske üretiyoruz'

Van'da ciddi oranda bir maske üretiminin yapıldığını söyleyen Vali Bilmez, "Pandemi gündeme geldiği andan itibaren Van'daki okullar, Olgunlaştırma Enstititüsü ve Büyükşehir Belediyesi hemen maske üretimine başladı. Burada ciddi anlamda bir maske üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeleri vatandaşlarımıza dağıtmakla birlikte Sağlık Bakanlığımıza da gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Teröre geçit yok'

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadelemi de devam ediyor." ifadesini kullanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şöyle konuştu:

"Kışa girmeden önce yürüttüğümüz operasyonlarla terör örgütüne ciddi bir darbe vurmuştuk. Kışa büyük bir darbe alarak giren PKK'lı teröristlerle mücadelemiz devam ediyor. Örgütün Van bölgesindeki barınma alanlarının birçok bölümünü kullanılamaz hale getirdik. Baharın gelmesi ile birlikte bölgedeki operasyonlarımız artarak sürecek. Van'da teröre de virüse de geçit yok."

'El ele vermeliyiz'

"Dünyada koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke Türkiye, Türkiye'de ise en iyi mücadele eden illerden biri de Van oldu. Virüsle mücadelede başarıya ulaşmamız için el ele vermemiz lazım. Hükümetimiz tarafından alınan kararlar tamamıyla halkımızın sağlığına yöneliktir ve buna hep birlikte uymamız gerekiyor. Bu anlamda, Van halkına bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu pandemide ciddi efor sarfeden sağlık çalışanlarımız ve güvenlik mensuplarımıza da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah salgını atlatarak ayağa kalkacağımız günler çok yakın."

Başkan Say: İl iş olarak personelimizi eğittik

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Türkiye'de ilk korona vakasının görülmesi ile birlikte Edremit Belediyesi olarak personelimizin koronavirus ile ilgili bilgilendirilmesi konusunda seminerler verdik. El ve cilt dezenfektanı, eldiven ve maske alımına giderek bu anlamda gerek hizmet binamız ve gerekse de personelimiz için koronaviruse karşı tüm gerekli tedbirler aldık." dedi.

'Dezenfekteyi önemsiyoruz'

İlçede dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Say, "İlçemizdeki okullar, camiler ve parklarımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının fiziki binaları dezenfekte işleminden geçirildi. İlçemizdeki tüm mahallerimizin cadde ve sokaklarını yıkayarak dezenfekte ettik. Ayrıca vatandaşlarımızın özel araçlarını dezenfekte etmesi için dezenfekte istasyonu kurarak günde 450 aracın dezenfekte edilmesini sağladık." diye konuştu.

Başkan Say sözlerine şöyle devam etti:

'Ekonomik ve sosyal yardımlarımız devam ediyor'

"Salgın hastalık sürecinde belediyemizin kira alacaklarını iki ay süreyle erteledik. Son günlerde korona virüs nedeniyle marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı denetimlerimizi sıkılaştırdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere Vefa Destek Grubumuz aracılığıyla tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladık. İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımlarımız da aralıksız olarak devam ediyor."

Tuşba Belediyesi yaşlıların hizmetinde

Belediye olarak vatandaşlar için her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da çağrı merkezine gelen ihbarların anında değerlendirildiğini söyledi. Ekiplerin yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçtiğini dile getiren Başkan Akman, “Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçları için çağrı merkezimize rahatlıkla ulaşabilirler. Ekiplerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışverişleri dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını anında gideriyor.” dedi.

İpekyolu Belediyesi hizmetleri önce vatandaşa onaylatıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında Van'ın tüm yöneticilerinin uyum içinde olduğunu İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Bu zor günleri el ele vererek aşacağız." dedi. Bundan böyle hayata geçirecekleri bütün projelerde vatandaşa da danışacaklarını belirten Başkan Aslan, “Bu yıl ilçemizin muhtelif yerlerinde hayata geçireceğimiz ve halkımızın katılımını gerektiren projelerde onların da fikirlerini alarak çalışmayı planlıyoruz. Bu şekilde oluşan ortak akılla daha sağlıklı işler yapılacağına inanıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızda da yapılacak projeyi hem esnaflarımızla hem de halkımızla görüşerek hazırladık. Bu amaçla bundan sonraki süreçte uygulamaya koyacağımız projelerimizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımızın takdirine sunacağız. Böylelikle yapmış olduğumuz çalışmalarda katılımcı belediyecilik anlayışını hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.