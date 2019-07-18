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Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama

Van Valiliği, 17 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir açıklama yayımladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:58
Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama

Van Valiliği, 17 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir açıklama yayımladı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi mevkiinde tali yolda 18.07.2019 günü, minibüs içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ölümlü ve yaralamalı tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Sürücü G.S. sevk ve idaresindeki 76 AAC 296 plaka sayılı minibüsün, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek dere yatağına devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Minibüste biri Türk vatandaşı olmak üzere 67 kişi olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu sürücü ile birlikte 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi ise yaralı olarak kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olay sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde sürücü G.S., 1995 Gürpınar doğumlu olup hakkında, 4 defa Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 2 defa Van Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan, ayrıca Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ’Mala Zarar Verme’ suçundan işlem yapılmıştır. Olayla İlgili tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:58
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