Van Valiliğinden ‘Festival’ açıklaması

Van Valiliği, haziran ayında Kur’an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin planlandığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımları yalanladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında bilinçli olarak, Van’da haziran ayında Kur’an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin planlandığı ve iptali için Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesine ait iletişim bilgileri verilerek aranması yönünde bilgiler paylaşılmıştır. Sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi haziran ayında ya da öncesi veya sonrası bu tarz toplumumuzun hassasiyetleri, inancı ve kültürü ile bağdaşmayan bu veya benzeri organizasyonlara izin ya da destek verilmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu amaçla valiliğimize veya büyükşehir belediyemize de yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri art niyetli olan ve çoğu sahte hesap olduğu değerlendirilen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.