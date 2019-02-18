0553 313 94 23

Van Valiliğinden ‘Festival’ açıklaması

Van Valiliği, haziran ayında Kur’an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin planlandığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımları yalanladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
Van Valiliğinden ‘Festival’ açıklaması

Van Valiliği, haziran ayında Kur’an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin planlandığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımları yalanladı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında bilinçli olarak, Van’da haziran ayında Kur’an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin planlandığı ve iptali için Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesine ait iletişim bilgileri verilerek aranması yönünde bilgiler paylaşılmıştır. Sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi haziran ayında ya da öncesi veya sonrası bu tarz toplumumuzun hassasiyetleri, inancı ve kültürü ile bağdaşmayan bu veya benzeri organizasyonlara izin ya da destek verilmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu amaçla valiliğimize veya büyükşehir belediyemize de yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri art niyetli olan ve çoğu sahte hesap olduğu değerlendirilen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    1. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    2. Çiftçisini destekleyen belediye
    3. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    4. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    6. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    7. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    8. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    9. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    10. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    11. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    12. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    13. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    14. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
    15. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    16. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
    17. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
    18. Bu yanlışlar cildi bozuyor
    19. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
    20. Aboubakar Kamara’dan iyi haber
    21. Göçük altında kalan işçilerin isimleri..
    22. İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve..
    23. Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in..
    24. Mersin, turunçgilde ürün kayıplarını..
    25. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    26. Akçakoca’ya yeni Aile Sağlığı Merkezi..
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    28. Abonelik işlemleri vatandaşın ayağına..
    29. Yabancılara yapılan konut satışlarında..
    30. İstanbul'un 2 yeni metro hattı onaylandı
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?