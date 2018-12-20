Van Tuşba'daki silahlı saldırı ile ilgili aranan 2 firari zanlı tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 11 yıl önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan firari 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2007 yılında Tuşba-Erciş kara yolundaki iş yerinin önünde gerçekleştirilen, baba Aziz G'nin öldüğü, oğlu S.G'nin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, zanlılar Kudbettin Ş. ve Salih T, Tuşba ilçesinde yakalandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili diğer zanlı Siyahmet Şimşat, saldırının ardından 2 tabancayla teslim olmuş ve tutuklanmıştı.