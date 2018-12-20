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Van Tuşba'daki silahlı saldırı ile ilgili aranan 2 firari zanlı tutuklandı

Tuşba ilçesinde 2007 yılında babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan firari 2 zanlı tutuklandı

20 Aralık 2018 Perşembe 10:00
Van Tuşba'daki silahlı saldırı ile ilgili aranan 2 firari zanlı tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 11 yıl önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan firari 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2007 yılında Tuşba-Erciş kara yolundaki iş yerinin önünde gerçekleştirilen, baba Aziz G'nin öldüğü, oğlu S.G'nin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, zanlılar Kudbettin Ş. ve Salih T, Tuşba ilçesinde yakalandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili diğer zanlı Siyahmet Şimşat, saldırının ardından 2 tabancayla teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:00
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