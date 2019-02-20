Van Tuşba ilçesinde uyuşturucu operasyonu
Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 4 kilo 250 gram eroin bulundu.20 Şubat 2019 Çarşamba 09:43
Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 4 kilo 250 gram eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.
Aramada otomobilin bagajında şeker dolu 4 pakette 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü Ferman K. ile otomobilde bulunan F.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Ferman K. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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