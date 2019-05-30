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Van TSO’dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:41
Van TSO’dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.


Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen gıda yardımları, Van TSO Meclis üyelerinin de desteği ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Her yıl geleneksel hale getirilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım, bu yılda Ramazan ayının maneviyatına uygun şekilde gerçekleştirildi. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Ramazan ayının sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı, saygı, sevgi, merhamet gibi duyguların insanlar arasında zirveye ulaştığı mübarek ve önemli bir ay olduğunu belirterek, “Van TSO Yönetim Kurulu olarak ihtiyaç sahibi aileleri odamız meclis üyelerinin de desteği ile belirledik. Ayrıca bize müracaat etmiş aileler vardı. Bizde TOBB ve odamız işbirliği ile Ramazan ayının maneviyatına uygun, paylaşma ayı da olan bu kutsal günlerde ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerimizi ulaştırdık. Arkadaşlarımız bu konuda oldukça titiz davrandılar. Belirlenen ailelere onların istediği şekilde yardımlar ulaştırıldı. Yardımların dağıtımında katkıda bulunan meclis üyelerimize de teşekkür ederiz. İnşallah bir nebze olsa da sevindirdiğimiz aileler olmuştur” ifadesini kullandı.


Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulunmaktadır.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:41
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