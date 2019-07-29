Van TSO’dan ‘göçmen’ açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, yaşanan göçmen ve mülteci hareketliliğiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Son aylarda İran üzerinden, büyük ölçekli olarak ilimize yansıyan çok sayıda göçmen ve mülteci akını olduğu gözlenmektedir. Ülkemizin ve özellikle ilimizin göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle sıklıkla karşı karşıya kaldığımız bu durumun düzenli ve kontrollü hale getirilmesi acil bir gerekliliktir. Hiçbir insanın zorunlu olmadıkça ülkesini ve yaşam alanını terk edemeyeceği bilinci ile zorunluluğa dayalı bu insan hareketliliğinin daha düzenli ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Şehrimizin dezavantajları da göz önüne alındığında bu yoğun insan göçünün, birçok olumsuzluğa sebebiyet verdiği görülmektedir. Yetkililerin öncelikle bu durumu kontrol edilebilir şekilde düzenli hale getirmesi gerekmektedir. İnsanların karşı karşıya kaldığı bu durumun ve yaşadıkları travmanın farkındayız. Ancak devlet yetkililerinin bu göç hareketini, kontrollü bir şekilde düzenli hale getirmesi beklentimizdir. Öncelikle bu insanların sağlık kontrollerinin yapılması, belirli coğrafik alanlar, ekonomik düzeyi iyi olan merkezler veya nüfusa ihtiyaç duyulan yerleşkelere yönlendirilmesi, kalış sürelerinin sınırlandırılması ve ilticaya uygun olmayanların ülkelerine dönüşlerinin sağlanması gerekmektedir.Uluslararası örgütlerin özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden destek talep edilmesi ve uluslararası kurumların sürece dâhil edilmesi sağlanmalıdır. Yüzde 21.5’lik bir işsizlik oranı ve kişi başı milli gelirden aldığı pay ile ülke sıralamasında 80. sırada yer alan ilimizin maruz kaldığı bu göç hareketi; ekonomik ve sosyal alanda derin çıkmazlar oluşturmaktadır. Başta belediyeler olmak üzere yerel dinamikler harekete geçmeli, kamuoyunda farkındalık oluşturulmalıdır. Her gün onlarca şikâyete maruz kalan meslek odamız, ilgili kurumlar nezdinde bu konunun acil bir şekilde çözümünü beklemektedir. Odamız, yaşanan bu göç hareketine vicdani bir perspektif ile bakarak, imkânlar doğrultusunda zaman zaman insanların mağduriyetine ilişkin destek sağlamış olsa da bizleri aşan bir göç hareketine maruz kaldığımız bu süreçte kamu otoritesinin acil çözüm üretmesine ihtiyaç duymaktayız. Bu göç hareketi ile birlikte özellikle sanayi sitelerimizde ve kümelenmiş iş alanlarında, mülteci ve göçmenlerin konaklaması ile birlikte önemli sorunlar meydana gelmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin ve mülki idarenin, kentimizin ekonomik anlamda merkezleri konumunda olan kümelenmiş iş alanlarını kontrol altında tutması gerekmektedir” denildi.