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Van TSO’dan festival öncesi esnafa uyarı

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner,Van’ın İranlı turistler için önemli bir şehir olduğunu, bunun korunması ve sürdürülebilmesi için tüm kent yaşayanlarının ortak çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Van TSO’dan festival öncesi esnafa uyarı

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner,Van’ın İranlı turistler için önemli bir şehir olduğunu, bunun korunması ve sürdürülebilmesi için tüm kent yaşayanlarının ortak çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.


15 Mart - 29 Mart tarihleri arasında Van’da başlayacak olan Shoppıng Fest 2019 hazırları devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, İran’da başlayacak Nevroz tatili ve Van’da başlayacak olan Shoppıng Fest 2019 nedeniyle yoğun bir İranlı turist beklediklerini söyledi. Biner, “Kentimiz İranlıların yoğun olarak tercih ettiği bir il. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Son yıllarda İranlıların kent ekonomisine kazanımları hepimizin olumlu olarak kabul ettiği bir durumdur. Bu olumlu sürecin devam etmesi için, kentte yaşayan herkesin sorumluluk sahibi olması gerekir. Kapıköy Gümrük Kapısından başlayarak ilimizde bulundukları süre içinde özellikle esnaf ve tüccarımızın, otel yönetici ve çalışanlarımızın, restoran sahiplerinin, kısacası bu kentte bulunan herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir. Bu ilimizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu kent için İranlılar çok önemlidir. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Esnaf ve tüccarımız bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Uygun fiyat ve kalite konusunda gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. Ayrıca farklı bir ülkede oldukları için rahat hareket eden İranlı turistlere hoşgörülü ve iyi ev sahipliği yapmalıyız. Onlar esnaf ve tüccarımız için velinimettir. Bu durumu en iyi şekilde korumalıyız” ifadesini kullandı.


“Fırsatçılara pirim vermemeliyiz”


Faruk Biner, İranlıların yoğun şekilde alışveriş yaptıklarına tanıklık ettiklerini de dile getirerek, “Fiyatların herkese aynı uygulanması gerekir. Bu konuda çifte standart müşteri memnuniyeti açısından sorun teşkil edeceği gibi, bizlere de zarar vermektedir. Bu konuda da gerekli duyarlılığı beklemekteyiz. Buraya gelen İranlılar, Van’ın aynı zamanda turizm elcileridir. Konuklarımıza burada ne kadar iyi ağırlayabilirsek, burada kalma sürelerini o kadar uzatmış olacağız. Fırsatçılara pirim vermemeliyiz. Çünkü aldatılan bir turist bile kentimiz ekonomisine zarar verecektir. Bu çerçevede kentin tüm dinamiklerinin bu konuda işbirliği yapmasını, gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:35
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